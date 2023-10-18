18 октября, 05:02,
обновлено 18 октября, 05:35

ЦБ остановил выпуск новой банкноты в 1 тыс. рублей для доработки

Михаил Синицын/ ТАСС
© Михаил Синицын/ ТАСС

Банк России сообщил, что в широкое обращение она не поступила

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Банк России доработает дизайн новой банкноты в 1 тыс. рублей, принято решение пока остановить ее выпуск. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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Дизайн представленной 16 октября банкноты вызвал критику, в том числе РПЦ, из-за того, что на изображении здания церкви, где расположен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, нет креста.

"Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1 тыс. рублей. В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила", - указали в ЦБ.

В сообщении регулятора не уточняются причины этого решения, ТАСС направил запрос в пресс-службу Банка России.

В понедельник Банк России представил модернизированные купюры номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей. Их цветовое оформление осталось прежним, но изменились достопримечательности, размещенные на банкноте.

Так, обновленная купюра в 1 тыс. рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе. Преобладающий цвет банкноты остался сине-зеленым.

Вместе с тем в соцсетях обратили внимание, что на изображении здания церкви, в котором расположен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, отсутствует крест. В свою очередь, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил ТАСС, что в Московском патриархате надеются, что при отборе изображений для новых купюр Банка России в будущем будут проводиться консультации с представителями Русской православной церкви, как это уже было ранее, а в случае с только что вышедшей однотысячной банкнотой, возможно, появятся ее новые модификации.

Теги:
Россия
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