Госстат Китая сообщил о снижении инвестиций в недвижимость в январе - сентябре на 9,1%

Их объем составляет $1,21 трлн

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Объем инвестиций в сферу недвижимости Китая в январе - сентябре составил 8,72 трлн юаней ($1,21 трлн по текущему курсу), уменьшившись в годовом исчислении на 9,1%. Об этом сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Согласно опубликованной статистике ведомства, капиталовложения в жилой фонд страны снизились на 8,4%, до 6,62 трлн юаней (около $923 млрд).

Из официальных данных следует, что площадь объектов, находящихся на стадии строительства, в Китае за указанный период сократилась на 7,1%, до 8,15 млрд кв. м. В том числе в секторе жилой недвижимости произошло уменьшение на 7,4%, до 5,74 млрд кв. м.

Площадь сданных в эксплуатацию объектов в стране за девять месяцев, напротив, увеличилась - на 19,8%, до 487,05 млн кв. м. Жилая недвижимость тоже продемонстрировала рост, на уровне 20,1% (353,19 млн кв. м).

Как заявил заместитель главы ГСУ Шэн Лайюнь, в IV квартале экономическая ситуация в Китая будет улучшаться, даже несмотря на крайне непростую ситуацию на национальном рынке недвижимости. Согласно официальным данным, инвестиции в данной сфере в 2022 году снизились на 10% и составили 13,28 трлн юаней ($1,9 трлн по курсу на конец года).