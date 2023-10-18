Эксперт считает, что действия Израиля в Газе вряд ли окажут воздействие на рынок нефти

Кроме того, профессор Национального института продвинутых политических исследований Хисанори Нэи отметил, что Япония в этой ситуации вряд ли вновь проявит интерес к закупкам нефти в России, которые фактически прекратились

ТОКИО, 18 октября. /ТАСС/. Нынешние события на Ближнем Востоке, включая действия Израиля в секторе Газа, пока вряд ли окажут серьезное воздействие на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал один из ведущих в Японии экспертов в сфере энергетики профессор Национального института продвинутых политических исследований Хисанори Нэи, который ранее входил в состав совета директоров Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам (JOGMEC).

"Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар отрицают какое-либо воздействие нынешних событий на поставки нефти и СПГ, - сказал эксперт. - Многое, конечно, будет зависеть от предстоящей наземной операции Израиля в секторе Газа, но пока серьезного влияния на рынок энергоносителей действительно не наблюдается. Нет и какого-либо воздействия на энергетическую безопасность Японии".

"С другой стороны, Иран в последнее время нарастил производство нефти, - отметил собеседник ТАСС. - В любом случае даже некоторое сокращение объемов ее поставок на рынок при разрастании кризиса будет иметь воздействие, как представляется, только на Китай. Сейчас он стал основным импортером иранской нефти".

Эксперт также высказал мнение, что Япония в этой ситуации вряд ли вновь проявит интерес к закупкам нефти в России, которые фактически прекратились. "Обострение конфликта между Израилем и ХАМАС может дать повод даже для ужесточения санкций в отношении Москвы со стороны Группы семи", - отметил он.