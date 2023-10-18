В Молдавии заявили, что для покрытия бюджетного дефицита необходимо $512 млн

Премьер-министр Дорин Речан отметил, что в 2023 году также ожидается снижение ВВП на 2,2%

КИШИНЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Правительству Молдавии необходимо изыскать 10 млрд леев ($512 млн) для покрытия бюджетного дефицита в 2023 и 2024 году. Об этом заявил премьер Дорин Речан в Кишиневе на заседании платформы финансовой поддержки Молдавии, в которой приняли участие главы МИД Франции, Германии, а также дипломаты около 30 стран.

"В прошлом году ВВП Молдавии снизился на 6,5%, а в этом году ожидается снижение на 2,2%. В стране еще высока инфляция - 10%, а налоговые поступления ниже ожидаемых", - сказал Речан.

Он напомнил, что молдавская экономика пострадала от конфликта на территории Украины, который привел к потере рынков сбыта, нарушению поставок товаров, спаду производства. По его словам, эти и другие причины привели в 2023 году к недостатку финансирования бюджета в 1,9 млрд леев ($102 млн) и прогнозируемому недостатку финансирования в 2024 году до 7,6 млрд леев ($410 млн).

Речан добавил, что в 2023 году дефицит госбюджета Молдавии был запланирован в сумме 18,3 млрд леев ($989 млн), а в 2024 году, по прогнозам правительства, он составит 16,5 млрд леев ($891 млн). Хотя правительство пока не изыскало источника для покрытия бюджетного дефицита Речан подчеркнул, что "несмотря на все сложности, у властей нет другого выбора, кроме как инвестировать в светлое, надежное будущее, которое называется европейским".

В Молдавии в 2022 году семикратно выросли тарифы на газ, увеличились цены на электроэнергию, продукты и услуги. Это спровоцировало инфляцию, которая к концу прошлого года превысила 30% в годовом исчислении. Летом прошлого года в республике начались акции протеста оппозиции, участники которых требуют отставки президента республики Майи Санду и правительства, их критикуют за ошибки во внутренней политике, а также обвиняют в чрезмерном вовлечении в кризис на Украине, конфронтацию с Россией, давлении на оппозицию и увеличение военных расходов вместо решения социальных проблем. В ответ Санду обвинила оппозицию в подготовке госпереворота. В стране уже второй год действует режим чрезвычайного положения.

Платформа поддержки для Молдавии была создана в марте 2022 года по инициативе Румынии, Франции и Германии. Ее заседания прошли в Париже, Берлине и Бухаресте. В рамках заседаний западные страны заявили о выделении республике помощи в виде кредитов и грантов на сумму в более $800 млн.