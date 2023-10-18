18 октября, 05:59

В Пакистане компаниям разрешили закупать нефть у России на коммерческой основе

По данным газеты The Express Tribune, решение вызвано затянувшимся процессом реализации плана долгосрочного межправительственного соглашения двух стран об импорте

ИСЛАМАБАД, 18 октября. /ТАСС/. Правительство Пакистана разрешило компаниям заключать прямые коммерческие контракты с российскими экспортерами нефти. Об этом сообщает газета The Express Tribune.

По данным издания, решение об этом вызвано затянувшимся процессом реализации плана заключения долгосрочного межправительственного соглашения Пакистана и России об импорте нефти и двусторонних договоренностей о создании специальной компании (SPV) для импорта российских углеводородов.

"Принято решение отложить план создания SPV из-за высоких рисков, связанных с импортом этой компанией нефти из России, - заявили источники The Express Tribune. - Пакистанские импортеры будут заключать прямые контракты с российскими поставщиками нефти без участия правительства".

В апреле 2023 года Пакистан разместил заказ на импорт 100 тыс. тонн российской нефти марки Urals. Эту партию Пакистан назвал пробной и предназначенной для проверки способности отечественных предприятий перерабатывать нефть из России. В июне в порт Карачи двумя танкерами доставили в общей сложности 101 тыс. тонн российской нефти. Ее получателем являлась Пакистанская нефтеперерабатывающая компания. Исламабад признал сделку с Россией коммерчески жизнеспособной. Фрахт за транспортировку нефти в Пакистан был оплачен Россией, доставка заняла один месяц. 

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© Информационное агентство ТАСС
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