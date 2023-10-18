В Амурской области хотят пустить беспилотные грузовики по мосту Благовещенск - Хэйхэ

Предложение обсуждалось на заседании российской - китайской подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта в Пекине

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 октября. /ТАСС/. Грузовое сообщение с управляемым искусственным интеллектом хотят организовать по российско-китайскому мосту Благовещенск - Хэйхэ. Об этом сообщили в правительстве Амурской области.

Предложение обсуждалось на заседании российской - китайской подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта в Пекине в ходе международного форума "Один пояс - один путь".

"Обсуждался также вопрос организации беспилотного грузового автосообщения по мосту Благовещенск - Хэйхэ", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что использование грузовиков, которыми управляет искусственный интеллект, в международных перевозках позволит значительно упростить административные процедуры. Организация такого формата требует специальной инфраструктуры, стороны намерены развивать это направление.

Кроме того, стороны договорились и внесли в протокол подкомиссии намерение организовать передвижение по мосту легковых автомобилей вместимостью не более восьми посадочных мест по городам Благовещенск и Хэйхэ. Также прорабатывается вопрос безопасности дорожного движения по территории регионов. Подготовлены проекты по маршруту и глубине проезда автомобилей. Большое внимание уделили вопросу увеличения количества разрешений на международные автоперевозки. Стороны договорились проводить тщательный мониторинг ситуации, создавать экспертные рабочие группы, чтобы не допустить простоев и перерывов в грузовых перевозках. Также обсуждались вопросы по функционированию пунктов пропуска в части продолжительности работы, расширении номенклатуры товаров, которые провозят по международному мосту Благовещенск - Хэйхэ.