В Думе попросили кабмин проработать вопрос о госрегулировании цен на пиво и сидр

В комитете по экономической политике отметили, что меры необходимы для защиты жизни и здоровья потребителей, обеспечения конкуренции и поступления дополнительных доходов в бюджет РФ

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину письмо, в котором содержится просьба поручить проработать вопрос о дополнении перечня товаров, в отношении которых разрешается внутригосударственное ценовое регулирование, пивом, пивными напитками, сидром, пуаре и медовухой (документ есть в распоряжении ТАСС).

Как отмечается в тексте письма, подписанного председателем комитета Максимом Топилиным, в соответствии с приказом Минфина регулируются цены на водку, бренди, коньяк, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28%. Кроме того, напоминают в комитете, приказом Минфина установлена минимальная розничная цена на игристые вина - с 1 января 2023 года она составляет 239 рублей за 0,75 литра.

В этой связи комитет просит главу правительства РФ в целях снижения нелегального оборота пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, а также для защиты жизни и здоровья потребителей, обеспечения конкуренции и поступления дополнительных доходов в бюджеты бюджетной системы РФ "поручить проработать вопрос в части дополнения перечня товаров, в отношении которых разрешается внутригосударственное ценовое регулирование, указанными видами алкогольной продукции, а также поручить проинформировать комитет Государственной думы по экономической политике о принятом решении".