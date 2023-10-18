В Приморье проиндексируют зарплаты работников бюджетной сферы

Заработная плата с 1 января 2024 года вырастет на 18,4%

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября. /ТАСС/. Заработные платы работников бюджетной сферы в Приморском крае с 1 января 2024 года будут проиндексированы на 18,4%. Об этом в ходе общественных слушаний бюджета региона на 2024 и плановый период 2025-2026 годов заявила председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

"Все социальные выплаты, которые подлежат индексации, проиндексированы в соответствии с федеральным законодательством. А заработная плата с 1 января вырастет на 18,4%", - сказала она.

По словам председателя правительства, сейчас в Приморье действуют 89 мер соцподдержки, помощь получают более 714 тыс. человек, то есть каждый четвертый житель региона. "В следующем году все меры поддержки будут сохранены, и на их предоставление будет направлено более 34 млрд рублей", - заявила Щербина.