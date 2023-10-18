Qatar Energy и Shell договорились о поставках в Нидерланды 3,5 млн тонн СПГ в год

По информации катарской компании, такой газ будет поставляться на терминал Gate LNG в порту Роттердама начиная с 2026 года в течение 27 лет

ДУБАЙ, 18 октября. /ТАСС/. Катарская национальная нефтегазовая компания Qatar Energy и британская нефтегазовая компания Shell подписали два соглашения о поставках в Нидерланды с 2026 года 3,5 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год в течение 27 лет.

"Дочерние компании Qatar Energy и Shell подписали два долгосрочных договора купли-продажи на поставку до 3,5 млн тонн СПГ в год из Катара в Нидерланды. В соответствии с договорами купли-продажи, СПГ будет поставляться на терминал Gate LNG в порту Роттердама начиная с 2026 года в течение 27 лет", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Qatar Energy.

Как уточняется, СПГ будет поступать от двух совместных предприятий Qatar Energy и Shell, которые владеют долями в проектах North Field East (NFE) и North Field South (NFS) по разработке нефтегазового месторождения Северное в Персидском заливе. Северная часть этого крупнейшего в мире месторождения, которая называется Южный Парс, принадлежит Ирану. Доля Shell в NFE составляет 6,25%, в NFS - 9,375%.

11 октября Qatar Energy и французская энергетическая компания TotalEnergies заключили два аналогичных соглашения о поставках во Францию с 2026 года до 3,5 млн тонн СПГ ежегодно в течение 27 лет. TotalEnergies владеет такими же долями в проектах NFE и NFS.