Миллер заявил о скором выходе поставок газа в Китай на уровень экспорта в Западную Европу

По словам главы "Газпрома", речь идет о трубопроводных поставках

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Трубопроводные поставки "Газпрома" в Китай в ближайшее время могут выйти на уровень поставок газа, которые направлялись в Западную Европу. Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которой опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

"Только трубопроводные поставки в Китай в самое ближайшее время могут выйти на уровень объемов поставки, который у нас был на экспорт в Западную Европу", - сказал Миллер.

Россия по итогам 2022 года экспортировала по газопроводу "Сила Сибири" в Китай 15,5 млрд куб. м газа. Поставки российского газа в Китай по "Силе Сибири" в 2023 году ожидаются на уровне 22 млрд куб. м. Выход газопровода на проектную мощность в 38 млрд куб. м ожидается в 2025 году.

При этом в ближайшие годы общий объем экспорта "Газпрома" в Китай достигнет 48 млрд куб. м газа в год (за счет реализации проекта поставок газа в Китай по "дальневосточному" маршруту), а с учетом транзитного газопровода через Монголию - почти 100 млрд куб. м в год, отмечал ранее Миллер.