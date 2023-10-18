Губернатор Калифорнии посетит шанхайский завод Tesla во время визита в Китай

Гэвин Ньюсом посетит шесть городов в пяти провинциях КНР

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Губернатор самого населенного и богатого штата Калифорния Гэвин Ньюсом во время визита в Китай посетит завод по производству электромобилей Tesla и обсудит вопросы экологии. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на заявление администрации штата.

"Поездка полностью сосредоточена на климатической тематике, и хотя мы - штат, я надеюсь, нам удастся обсудить вопросы с партнерами на федеральном уровне", - указала официальный представитель калифорнийских властей Эрин Меллон. По ее словам, поездка будет посвящена укреплению связей между Калифорнией и Китаем, которые были установлены более 15 лет назад при губернаторе Арнольде Шварценеггере.

Ньюсом посетит шесть городов в пяти провинциях Китая, в том числе Шанхай. Его будет сопровождать советник по климатическим вопросам Лорен Санчес, а также представители промышленных кругов и экологических организаций. Мелон указала, что губернатор не будет касаться таких вопросов, как передача технологий, торговые субсидии и права человека, но планирует посетить объекты в области возобновляемой энергетики и экологически чистого транспорта, в частности, завод Tesla в Шанхае. Помимо этого, Ньюсом посетит Гонконг, где действуют требования для предприятий о раскрытии информации, связанной с выбросами углерода, аналогичные тем, что были введены Ньюсомом на территории штата, и побывает в Гонконгском университете.

В ходе визита Ньюсом встретится с представителями министерства охраны окружающей среды КНР в Пекине, а также с местными чиновниками. Планируется продлить четыре соглашения в области климата, которые были подписаны предыдущим калифорнийским губернатором Джерри Брауном, а также заключить новый документ с Шанхаем.