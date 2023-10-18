Whoosh может выплатить дивиденды за девять месяцев в размере 10,3 рубля на акцию

Такое решение рекомендовал совет директоров кикшерингового сервиса

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Совет директоров кикшерингового сервиса Whoosh рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере 10,3 рубля на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

"Совет директоров ПАО "ВУШ Холдинг" рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям в размере 10 рублей 25 копеек на одну обыкновенную акцию", - отмечается в сообщении.

Также совет директоров рекомендовал установить в качестве даты дивидендной отсечки 4 декабря 2023 года. Срок выплаты дивидендов составит до 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Согласно дивидендной политике компании, рекомендуемый размер выплаты дивидендов определяет совет директоров. Минимальный целевой уровень зависит от показателя чистого долга/EBITDA на последнюю отчетную дату консолидированной отчетности. Минимальный целевой уровень определяется в процентах от чистой прибыли за предшествующие отчетной дате 12 месяцев.

Осенью 2022 года компания выплатила дивиденды в размере 1 млрд рублей.