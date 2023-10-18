Бюджет на культуру в Приморье за четыре года вырос на 57%

Министра культуры и архивного дела региона Максим Бурдело также отметил, что с каждым годом растет и объем привлеченных средств федерального бюджета

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября. /ТАСС/. Бюджет на сферу культуры в Приморском крае с 2020 года вырос на 57%, заявил в ходе общественных слушаний бюджета региона на 2024 и плановый период 2025-2026 годов заместитель министра культуры и архивного дела Приморского края Максим Бурдело.

"В сравнении с 2020 годом увеличение произошло на 57%. Если в 2020 году бюджет составлял 1,9 млрд рублей, то в 2024 году уже свыше 3 млрд рублей, что свидетельствует о значительном увеличении финансирования отрасли за последние годы", - сказал Бурдело.

По его словам, также с каждым годом растет и объем привлеченных средств федерального бюджета. Если в 2021 году из госказны было привлечено около 300 млн рублей, то в 2024 сумма составит уже 431 млн рублей. Так, по итогам завершения конкурсного отбора ожидаются дополнительные средства из федерального бюджета на модернизацию муниципальных библиотек, создание виртуальных концертных залов. Объем ожидаемых средств порядка 300 млн рублей.