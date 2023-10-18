Российский рынок акций растет в начале торгов

По данным биржи на 10:15 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,25%, индекс РТС - на 0,35%

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует рост ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов

По данным биржи на 10:15 мск, индекс Мосбиржи находился на отметке в 3 255,13 пункта (+0,25%), индекс РТС рос на 0,35% и находился на уровне 1 050,41 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 3 252,31 пункта (+0,16%), а долларовый индекс РТС прибавлял 0,3% до 1 049,91 пункта.

К 10:15 мск курс доллара на торгах Мосбиржи снижался на 0,12% - до 97,59 рубля, евро находился на отметке в 103,27 рубля (-0,25%). Курс юаня прибавлял 0,07%, до 13,329 рубля.