ММК в январе - сентябре увеличил выплавку стали на 11,4%

По информации компании, выплавка чугуна выросла на 13,2%

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) увеличил выплавку стали за январь - сентябрь 2023 года на 11,4%, до 9,87 млн тонн относительно девяти месяцев 2022 года, чугуна - на 13,2%, до 7,53 млн тонн, говорится в сообщении компании.

Рост выпуска стали связан с сохранением положительной динамики российского рынка металлопроката, уточняется в сообщении. В то же время рост выплавки чугуна за отчетный период обусловлен снижением продолжительности капитальных ремонтов в доменном производстве по сравнению с 2022 годом.

Продажи металлопродукции группой ММК в январе - сентябре составили 8,89 млн тонн, увеличившись к уровню 2022 года на 10,9% вследствие благоприятной конъюнктуры рынка России и стран ближнего зарубежья на фоне высокой строительной активности и роста спроса со стороны автомобилестроения и машиностроения.