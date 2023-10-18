Эксперт заявил, что цена барреля нефти превысит $100 из-за дефицита и геополитики

Приглашенный профессор Российской экономической школы Александр Маланичев отметил, что на рынок также повлияет сокращение запасов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Цена на нефть к концу 2023 года поднимется выше $00 за баррель в условиях растущего дефицита и влияния конфликта на Ближнем Востоке, считает приглашенный профессор Российской экономической школы Александр Маланичев.

"Цена на нефть превысит $100 за баррель до конца года, но не достигнет экстремальных значений", - отметил Маланичев, которого цитирует "ИнфоТЭК".

Эксперт рассмотрел три возможных сценария развития военных действий и их возможное влияние на рынок нефти. По его мнению, в случае, если будет локальный характер войны, участниками которой будут исключительно Израиль и Палестина, а наземная операция не распространится на весь сектор Газа, то цена останется на уровне чуть выше $90 за баррель до конца года. В случае, если война распространится на четыре фронта и в конфликт будут вовлечены Ливан, Сирия и Египет, то цена на нефть превысит $100 за баррель. Если к конфликту присоединится Иран, то котировки могут устремиться и к $150 за баррель, считает Маланичев. При таком сценарии, по его мнению, США могут остановить поставки иранской нефти в Китай, на что Иран ответит перекрытием перевозок нефти через Ормузский пролив.

Эксперт отметил, что разброс оценок довольно значителен из-за высокой неопределенности, обусловленной разгорающимся конфликтом на Ближнем Востоке. Однако на рынок нефти, полагает он, будут влиять сокращение запасов нефти и усиление дефицита.

"До конца года мировые запасы нефти сократятся на 0,2 млн баррелей в сутки, поскольку добровольное сокращение производства Саудовской Аравией и снижение целевых показателей добычи странами ОПЕК+ удерживают глобальную добычу нефти ниже мирового потребления. Это создаст надежный плацдарм для дальнейшего роста цены в следующем году", - добавил Маланичев.