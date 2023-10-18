Годовая инфляция в Великобритании в сентябре сохранилась на уровне 6,7%

В Национальной статистической службе Соединенного Королевства отметили, что дальнейшему снижению помешал рост цен на энергоносители в Европе

ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Инфляция в Великобритании по итогам сентября осталась на уровне 6,7% в годовом выражении, как и в августе. Об этом говорится в отчете Национальной статистической службы Соединенного Королевства.

Отмечается, что дальнейшему снижению темпов инфляции помешал рост цен на энергоносители в Европе. Ранее аналитики агентства Reuters предполагали, инфляция в Великобритании в сентябре составит 6,6%. По итогам прошлого года этот показатель был на уровне 10,5%. Премьер-министр королевства Риши Сунак называл сокращение инфляции вдвое к концу 2023 года одной из главных целей правительства.