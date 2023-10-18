Киев ошибочно арестовал все акции связанных с Фридманом и его партнерами операторов связи

В офисе генерального прокурора Украины заявили, что арест планировалось наложить лишь на 47,85% уставного капитала "Киевстара" и 19,8% "Лайфселл"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Украинские власти в начале октября по ошибке арестовали не часть, а все 100% акций двух крупнейших мобильных операторов страны "Лайфселл" и "Киевстар", которые связаны с российскими бизнесменами Михаилом Фридманом, Петром Авеном и Андреем Косоговым, суд в Киеве уже изменил этот вердикт. Об этом сообщило украинское издание "Лига" со ссылкой на реестр судебных решений.

Отмечается, что через несколько дней после того, как суд принял решение об аресте всех акций операторов, офис генерального прокурора Украины снова обратился к нему с заявлением о том, что в решении была допущена ошибка. В ведомстве заявили, что арест планировалось наложить не на все активы, а лишь на 47,85% уставного капитала "Киевстара" и 19,8% "Лайфселл", которые, как утверждается, непосредственно принадлежат структурам, связанным с компанией LetterOne Фридмана и его партнеров.

Издание сообщило, что суд удовлетворил просьбу надзорного органа и исправил допущенную ошибку.

Ранее украинский суд по требованию Службы безопасности Украины (СБУ) наложил арест на счета Фридмана, Авена и Косогова на сумму более 17 млрд гривен (более $460 млн) и активы 20 компаний. В начале сентября СБУ предъявила Фридману обвинение в финансировании специальной военной операции РФ. Кроме того, Фридману вменяют в вину распространение продовольствия, одежды и другой продукции для российских солдат. Также, по утверждению СБУ, страховые компании бизнесмена взяли на себя страхование военной техники, жизни и здоровья российских военнослужащих в зоне спецоперации.

Фридман и Авен владели пакетами акций бывшего "Альфа-банка Украина". Весной 2022 года пакеты попавших под санкции Германа Хана и Алексея Кузьмичева (20,9659% и 16,3239% соответственно), Фридмана (32,86%), Авена (12,4018%) перешли к Косогову (40,9614%). Однако в октябре 2022 года Нацбанк Украины запретил Косогову завершить сделку по приобретению акций у прежних владельцев. В июле этого года правительство Украины завершило национализацию банка, переименованного в Сенс-банк.

Фридман, Авен и Косогов внесены в украинский санкционный список.