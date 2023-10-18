Минфин: рынок ЦФА сможет привлекать инвестиции лишь после слияния с крипторынком

Глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков отмечал, что ЦФА, находящиеся в рамках российского регулирования, являются отличной альтернативой цифровым валютам

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) сможет привлечь существенные инвестиции только после объединения с рынком криптовалют. Об этом заявил глава департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков на конференции "Финтех" газеты "Ведомости".

"Пока говорить, что индустрия (ЦФА) привлекала большое количество инвестиций, нельзя. На наш взгляд, большие инвестиции на рынке цифровых финансовых активов пойдут, когда мы сможем объединить то, что мы называем криптомиром, и миром ЦФА, чтобы деньги из криптоактивов могли свободно перемещаться на рынок ЦФА и тем самым идти на инвестиции в экономику", - сказал он.

Как заявлял Чебесков ранее, Минфин считает, что цифровые валюты - это очень рискованный финансовый инструмент, использование которого для сбережений граждан министерство не поддерживает. При этом он отметил, что ЦФА, находящиеся в рамках российского регулирования, являются отличной альтернативой цифровым валютам.

Цифровые финансовые активы - это финансовый инструмент в цифровом формате. Их выпуск, учет и обращение осуществляются на основе распределенного реестра (технология блокчейн), который гарантирует неизменность данных.