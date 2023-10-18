В Астраханской области выросло производство черной икры

Власти региона уделяют большое внимание производству и сохранению биоресурсов и их воспроизводству

АСТРАХАНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Рост производства черной икры зафиксирован в Астраханской области, только за I квартал этого года произведено более 20 тонн деликатесного продукта. Об этом на открытом выездном совещании Общественного совета при Росрыболовстве сообщил вице-губернатор региона Олег Князев.

В 2022 году производство пищевой икры осетровых видов рыб в регионе составило 20 тонн, что превышает показатели прошлых лет: в 2021 году было произведено 16,3 тонны, в 2020 году - 15 тонн, в 2019 году - 14 тонн.

"С начала этого года в Астраханской области добыто более 25 тыс. тонн промысловых видов рыб. Объемы объектов промышленной аквакультуры за I квартал этого года составил порядка 15 тыс. тонн, менее 2 тыс. тонн - осетровых видов рыб. Производство пищевой икры за указанный период составило более 20 тонн", - сказал он.

По словам Князева, власти региона уделяют большое внимание производству и сохранению биоресурсов и их воспроизводству.

Черную икру, которая является брендом Астраханской области, получают от осетра, стерляди, севрюги и белуги. С 2005 года ловить их можно только в научно-исследовательских целях и для воспроизводства, так как они считаются особо ценными видами рыб. 42 местных хозяйства выращивают осетровых в искусственных условиях - прудах и садках, установленных прямо на водоемах.