18 октября, 08:21

Объем торговли Китая с Палестиной вырос на 28,6% в январе - сентябре

По данным Главного таможенного управления КНР, он составляет $138,08 млн

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Китайско-палестинский товарооборот в январе - сентябре увеличился на 28,6%, до $138,13 млн. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

По его сведениям, экспорт из Китая за указанный период вырос на 28,6%, до $138,08 млн. Импорт составил всего $50 тыс., однако это примерно в три раза больше, чем за первые три квартала 2022 года. За сентябрь КНР ничего не покупала у Палестины.

Что касается Израиля, его товарооборот с Китаем в январе - сентябре сократился на 4,6%, до $18,2 млрд.

Согласно статистике ГТУ, примерно 26% от стоимости китайского экспорта в Палестину приходится на оборудование и комплектующие для ядерных реакторов, еще 16% - на электрооборудование. Среди прочих товаров - автомобильные транспортные средства, пластиковые изделия, мебель, медицинские приборы и многое другое. КНР закупает у палестинской стороны главным образом (около 85% импорта) невыделанную кожу. 

Теги:
ПалестинаКитайИзраиль
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