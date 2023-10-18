Форум "Инфотех-2023" объединит в Тюмени более 3,5 тыс. экспертов

Мероприятие пройдет с 18 по 19 октября

ТЮМЕНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. экспертов примут участие в работе XVI Тюменского цифрового форума "Инфотех-2023", свои разработки представят 40 компаний из 14 регионов РФ. Об этом сообщили в аппарате заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко.

"Мероприятие пройдет с 18 по 19 октября в Тюмени и объединит более 3,5 тыс. экспертов из различных отраслей. На выставке будут представлены разработки и технологии 40 компаний из 14 российских регионов. В своем видеообращении вице-премьер [Чернышенко] отметил, что форум - первое масштабное событие, организованное регионом, где сквозная тема посвящена искусственному интеллекту", - говорится в сообщении.

В этом году главная тема форума "Инфотех" - искусственный интеллект, на дискуссионных площадках, стратегической сессии и панельной дискуссии эксперты поговорят о развитии искусственного интеллекта в ключевых отраслях экономики, ограничениях и рисках. "По поручению президента Владимира Путина необходимо обеспечить внедрение ИИ-технологий в ключевых отраслях экономики и социальной сфере. В сентябре на стратсессии у председателя правительства мы подробно обсуждали проект обновленной Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года. Она предусматривает меры по развитию инфраструктуры, науки и кадрового потенциала, а также по поддержке внедрений решений", - приводятся в сообщении слова Дмитрия Чернышенко.

"В Тюменской области федеральные меры поддержки дополняются нашими региональными льготами. Мы создали региональный проектный офис по внедрению искусственного интеллекта. Уже сейчас в работе этого офиса на оценке находится 20 перспективных инициатив, которые мы будем внедрять в порядке отобранного приоритета", - сказал на открытии форума губернатор региона Александр Моор.

На площадке форума в тюменском технопарке открыта развлекательная зона "ИБ без границ". Во второй день форума пройдут мероприятия по информационной безопасности, специалисты Федеральной службы по техническому и экспортному контролю проведут киберучения.