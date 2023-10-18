В ФССП сообщили о сокращении числа жалоб от ошибочно признанных должниками в 10 раз

Сокращение числа ошибок стало возможным благодаря поправкам, обязывающим во избежание путаницы указывать в подаваемых в суд и поступающих приставам из суда документах один из дополнительных идентификаторов должника - СНИЛС, ИНН, ОГРН, серию и номер паспорта или водительского удостоверения

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Число граждан, ошибочно попавших в разряд должников из-за совпадений имен с реальными должниками, сократилось в 10 раз. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

"На 90% уменьшилось количество поступивших обращений в Федеральную службу судебных приставов от граждан, ошибочно идентифицированных должниками", - сообщили в ФССП.

Сокращение числа ошибок стало возможным благодаря вступившимся в силу 20 июня 2022 года поправкам, обязывающим во избежание путаницы указывать в подаваемых в суд и поступающих приставам из суда документах один из дополнительных идентификаторов должника - СНИЛС, ИНН, ОГРН, серию и номер паспорта или водительского удостоверения. Ранее такие же требования были введены для документов уполномоченных органов о невзысканных штрафах.

Остающиеся случаи ошибочной идентификации граждан как должников в ФССП объяснили наличием производств, возбужденных по документам, поступившим еще до вступления поправок в силу. "Полные тезки должников, на которых числится чужой долг, могут решить проблему с помощью сервиса "Интернет-приемная" официального сайта ФССП, выбрав тему "Я двойник!", - напомнили в пресс-службе.

В ФССП не привели общего количества жалоб, между тем, по оценке ФССП, порядка 5-6 тыс. россиян могли попасть под принудительное взыскание из-за полного совпадения имени, отчества и фамилии, а иногда и даты и места рождения с реальными должниками. Летом 2020 года ФССП даже открыла отдельную горячую линию для исправления таких ошибок, а с 2021 года запустила отдельный сервис для двойников на своем сайте. По поручению генпрокурора России Игоря Краснова в минувшем году ситуацию взяла на контроль прокуратура из-за роста обращений от "должников по совпадению" прокурорам.