РБК: банки нарастили заимствования у ЦБ в ожидании роста ключевой ставки в октябре

По мнению экспертов, кредитные организации готовятся к повышению ключевой ставки ЦБ на ближайшем заседании

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российские банки в октябре нарастили заимствования у Банка России, сформировав на рынке структурный дефицит ликвидности. По мнению экспертов, опрошенных РБК, кредитные организации готовятся к повышению ключевой ставки ЦБ на ближайшем заседании.

Издание сообщает, что в середине октября российские банки резко нарастили заимствования у ЦБ, в период с 12 до 17 октября их обязательства увеличивались до 7,14 трлн рублей, а сектор перешел в состояние дефицита ликвидности, когда долг кредитных организаций перед Банком России превышает объем средств, размещенных ими на депозитах и корсчетах в ЦБ.

По мнению экспертов, рост долга сектора перед регулятором может свидетельствовать о том, что банки ожидают заметного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 27 октября. Отмечается, что в этом году российские банки уже делали нечто подобное - наращивали заимствования перед ЦБ, чтобы снизить стоимость обязательных резервов для себя в будущем,

Как следует из данных ЦБ, 20 июля обязательства банков по обеспеченным кредитам перед регулятором выросли с 95,5 млрд до 1,09 трлн рублей. Банк России озвучил решение по ставке 21 июля, показатель поднялся на 1 п. п., до 8,5%. В следующий раз всплеск заимствований банков перед ЦБ наблюдался 15 августа - долг по обеспеченным ссудам вырос с 123,4 млрд до 7,06 трлн рублей. В тот же день Банк России внепланово (то есть банки заранее не знали когда) поднял ключевую ставку сразу на 3,5 п. п.

Согласно сентябрьскому прогнозу ЦБ РФ, ключевая ставка ожидается в диапазоне 11,5-12,5% в 2024 году (прежний прогноз - 8,5-9,5%). В 2025 году регулятор ожидает значение этого показателя на уровне 7-8% (ранее - 6,5-8,5%). Прогноз на 2026 год не изменился и составляет 5,5-6,5%.

Банк России приступил к повышению ключевой ставки в июле, тогда она была увеличена на 100 базисных пунктов (б. п.) - до 8,5% годовых. На внеочередном заседании совета директоров 15 августа ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 350 б. п. - до 12%. Затем, спустя месяц, 15 сентября, Банк России увеличил ставку еще на 100 б. п. - до 13%. Следующее заседание регулятора по ставке состоится 27 октября.