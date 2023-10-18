18 октября, 08:34

Крымский РНКБ выдал бизнесу более 10 млрд рублей в виде льготных кредитов

Большинство кредитов были выданы предпринимателям из Крыма и Севастополя

ТАСС, 18 октября. Крымский банк РНКБ (входит в группу ВТБ) выдал за девять месяцев 2023 года более 10 млрд рублей в виде кредитов в рамках льготных государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса. Большинство кредитов были выданы предпринимателям из Крыма и Севастополя, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"За девять месяцев 2023 года РНКБ (входит в группу ВТБ) предоставил индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам более 10 млрд рублей кредитов в рамках льготных государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса", - отмечается в сообщении.

При этом более 70% льготных кредитов были выданы предпринимателям, которые ведут деятельность на территории Республики Крым и Севастополя, уточнили в банке.

Банк РНКБ - системообразующий банк Республики Крым, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 113 тыс. корпоративных клиентов. 

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