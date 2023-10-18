18 октября, 08:35

"Яндекс" представил нейросеть YandexART для создания изображений

В компании сообщили, что нейросеть "знает" известные места и города России, выдающихся личностей разных эпох и персонажей мультфильмов и сказок

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. "Яндекс" представил нейросеть YandexART, которой известен российский культурный код, она может создавать изображения и анимации в ответ на запросы пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе IТ-компании.

Нейросеть "знает" известные места и города России, выдающихся личностей разных эпох и персонажей мультфильмов и сказок. Она уже интегрирована в приложение нейросети "Шедеврум". "По сравнению с предыдущим поколением диффузионной модели, которая использовалась в "Шедевруме", YandexART создает более реалистичную и детализированную графику. По итогам внутренней оценки асессоров ее <...> результаты лучше в 60% случаев", - добавили в "Яндексе".

Для улучшения качества генерации используется дообучение с подкреплением. Специалисты компании просматривают сразу несколько сотен или тысяч созданных с помощью YandexART изображений и отмечают удачные и неудачные. 

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Россия
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