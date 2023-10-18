Комитет Думы одобрил право банков с базовой лицензией открывать корсчета в инобанках

Госдума рассмотрит законопроект на пленарном заседании 19 октября

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о предоставлении банкам с базовой лицензией права открывать корреспондентские счета в иностранных банках на постоянной основе. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Ситуация, при которой финансовый рынок в целом и основные системообразующие банки - в частности - попали под санкционные ограничения, сделала актуальным вопрос о необходимости наличия у максимального количества кредитных организаций возможности открытия корреспондентских счетов в иностранных банках, говорится в пояснительной записке. В 2022 году действие запрета на открытие банком с базовой лицензией банковских (корреспондентских) счетов в иностранных банках было приостановлено.

Значительное количество банков с базовой лицензией расположены в приграничных регионах и обслуживают организации, специализирующиеся на экспортно-импортных операциях. Возможность открытия корреспондентских счетов в иностранных банках позволила клиентам банков с базовой лицензией оперативно проводить расчеты с зарубежными контрагентами, указывают авторы документа.

В связи с тем, что действие запрещающей открытие счетов нормы приостановлено до 31 декабря 2023 года включительно, а санкционное давление на российский банковский сектор сохраняется, законопроектом предусмотрено полное исключение запрета банкам с базовой лицензией открывать корреспондентские счета в иностранных банках.

Госдума рассмотрит законопроект на пленарном заседании 19 октября.