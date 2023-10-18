Эксперт: Алтайский край может стать крупнейшим сибирским поставщиком зерна в Китай

Директор Алтайского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Мария Шостак отметила, что из региона в КНР поставляют более 25 зерновых позиций

БАРНАУЛ, 18 октября. /ТАСС/. Алтайский край, один из ведущих аграрных регионов страны, может стать крупнейшим сибирским поставщиком зерна в КНР. Об этом ТАСС сообщила директор Алтайского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Мария Шостак.

"Отгрузки в КНР из Алтайского края устойчиво наращивают темпы. В прошедшем сезоне страна даже повысила свое место, поднявшись на второе, обогнав Киргизию. Алтайский край при этом показал рекордные 294 тыс. тонн импорта в Китай. <…> При долгосрочном партнерстве наших стран и с учетом аграрного потенциала Алтайского края регион может стать крупнейшим сибирским поставщиком зерна в Китай", - сообщила она, отметив, что из Алтайского края в КНР поставляют более 25 зерновых позиций. Здесь налажен экспорт семян льна, рапса, гречиха, гороха, пшеничной муки, лузги гречихи, овса и других.

Приводя предварительные данные, эксперт также сообщила, что экспорт зерна и продуктов его переработки из Алтайского края за последние пять лет вырос в 5,6 раза, и в 2022 - 2023 сельскохозяйственном году впервые превысил 2 млн тонн, экспорт зерновых культур увеличился почти в 11 раз - до 1,2 млн тонн.

При этом ключевым импортером сибирского зерна остается Казахстан. Республика стабильно покупает алтайскую пшеницу, семена подсолнечника, сою, горох. Два года подряд экспорт в этом направлении устойчиво превышает 1 млн тонн. Аграрии Алтайского края в прошедшем году направили в Казахстан 58 наименований продукции, 24 из которых показали рекорды - пшеница, ячмень, соя, пшеничные отруби, чечевица, соевый жмых, гречневая крупа, овес и другие.

В данный момент традиционными направлениями для экспорта зерновой продукции являются Китай, Киргизия, Узбекистан, Латвия, Монголия, Белоруссия, Азербайджан, Таджикистан, Афганистан, КНДР, Туркменистан, Грузия и другие страны. Впервые в прошедшем году экспортеры начали работать с Мали, Мозамбиком, Мадагаскаром, Италией, Чили.

Россия и Китай 17 октября подписали крупнейший контракт на поставку зерновых на сумму около $25,7 млрд. Соглашение предусматривает поставки 70 млн тонн зерновых, зернобобовых, масляничных культур на 12 лет.