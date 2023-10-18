Литва ввела в эксплуатацию накопительные батареи для резерва электроэнергии

По словам Минэнерго, они обеспечат непрерывность электросетей в случае аварий

ВИЛЬНЮС, 18 октября. /ТАСС/. Резерв электроэнергии, необходимый для стабильной работы системы, в Литве обеспечат введенными в экспликацию мощными накопительными батареями. Об этом на мероприятии их пуска заявила премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните.

"Система накопительных батарей обеспечит безопасность, стабильность и непрерывность работы наших электросетей", - заявила она.

Благодаря накопительным батареям Литва больше не зависит от резерва работы электросетей, который обеспечивался в рамках единой системы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ). Как отмечают в Минэнерго, накопительные батареи обеспечат моментальный резерв в случае аварий либо каких-то инцидентов, если электросетям Литвы придется работать в изолированном режиме.

Мощность четырех батарей, установленных в Вильнюсе, Утене, Шяуляе и Алитусе составляет 200 мегаватт. Проект по их установке является одной из составляющих синхронизации электросетей Литвы и других стран Балтии с ЕС через Польшу с одновременным отключением от БРЭЛЛ.