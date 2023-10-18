Росрыболовство сообщило причину сложной ситуации с запасами рыбы на Волго-Каспии

По заявлению ведомства, это связано с длительным периодом засухи

АСТРАХАНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Длительный период засухи в последние годы привел к сложной ситуации с запасами рыбы в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне. Об этом на открытом выездном совещании Общественного совета при Росрыболовстве, которое открылось в Астрахани, сообщил заместитель руководителя Росрыболовства, ответственный секретарь Общественного совета при Росрыболовстве Василий Соколов.

"У нас непростая ситуация складывается в Нижней Волге, и средняя Волга в непростом состоянии. Это связано с длительным периодом засушливым, из-за которого воды на всех не хватает, так получилось, что на рыбу не хватает в первую очередь", - сказал он по видео-конференц-связи, пояснив, что ситуация сложилась по итогам последних лет.

Ранее сообщалось, что к обмелению озер и каналов на нижней Волге и заморам рыбы привел недостаточный уровень воды. Несколько тысяч астраханцев столкнулись с дефицитом воды для питья, полива и сельхознужд. В связи с этой ситуацией власти региона заявили о выделении порядка 43 млн рублей для решения проблемы маловодья в сельских районах. В свою очередь Росрыболовство обозначило необходимость жестких мер регулирования рыболовства, что поможет предотвратить возможное закрытие промысла воблы через два-три года в Астраханской области в связи с резким снижением ее запасов.

На совещании Общественного совета при Росрыболовстве обсудят проблемные вопросы развития товарного осетроводства в регионе и регулирования рыболовства в Волжско-Каспийском бассейне. Эксперты также оценят экологическое состояние естественных нерестилищ проходных осетровых видов на реке Волге и меры по их сохранению и развитию инфраструктуры рыбохозяйственного комплекса в добывающем регионе.

Волжско-Каспийский рыбохозяйственный бассейн подразделяется на Северный и Южный рыбохозяйственный районы, разграниченные между собой условной линией, проходящей вдоль плотины Волжской ГЭС у Волгограда. Южный рыбохозяйственный район Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна включает в себя Каспийское море, а также водные объекты рыбохозяйственного значения на территориях Астраханской области, республик Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Северная Осетия - Алания, Кабардино-Балкария и Чечня, а также части Волгоградской области.