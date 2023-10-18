FT: Nvidia и Foxconn объявили о создании совместных центров обработки данных

Это заявление компаний последовало после расширения США экспортных ограничений в отношении продажи микросхем в Китай, отмечает издание

ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Американская технологическая компания Nvidia и тайваньская Foxconn объединяют усилия для создания совместных центров обработки данных. Об этом сообщила газета Financial Times (FT), которая отмечает, что подобное заявление компаний последовало после расширения США экспортных ограничений в отношении продажи микросхем в Китай.

Согласно информации партнеров, в этих крупных центрах Foxconn с помощью новейших чипов и программного обеспечения Nvidia станет "обучать автономные транспортные средства, робототехнические платформы и большие языковые модели". Тем самым Foxconn, наиболее известная в качестве производителя iPhone, пытается диверсифицировать источники доходов - от производства электроники до создания вычислительной инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, меры министерства торговли США предполагают существенное ограничение экспорта в КНР микросхем и оборудования в области искусственного интеллекта (ИИ). Представители Минторга добавили, что данные меры были приняты для того, что чтобы помешать Пекину получить передовые американские технологии для укрепления вооруженных сил. Вводимые правила ограничивают поставки более широкого спектра современных микросхем и средств их производства в большее число стран, включая Иран и Россию.

Этот шаг наносит, как подчеркивает FT, сильный удар по Nvidia, Intel и другим компаниям, поставлявшим в КНР высокопроизводительные процессоры. Nvidia уже предупредила о том, что подобное ужесточение контроля "может повлиять на способность компании своевременно завершить разработку новейших продуктов".