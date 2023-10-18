Wildberries построит логистический хаб в Чите и создаст 5 тыс. рабочих мест

Для реализации проекта планируется вложить более 7 млрд рублей инвестиций

ЧИТА, 18 октября. /ТАСС/. Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries планирует построить логистический хаб в Чите. Там будет создано более 5 тыс. рабочих мест, сообщили в пресс-службе Корпорации развития Забайкальского края.

"Корпорация <…> провела с представителями компании работу по подбору земельного участка. Кроме того, инвестор планирует воспользоваться налоговыми и прочими преференциями, которые даст резидентство на территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье", - приводятся в сообщении слова гендиректора Корпорации Антона Тутова.

Для реализации проекта планируется вложить более 7 млрд рублей инвестиций. Логистический комплекс займет площадь около 100 тыс. кв. м. Wildberries сможет организовать в Забайкалье полный комплекс услуг: хранение, прием заказов, обработку заказов, комплектацию и упаковку товаров, организацию доставки.

ТОР "Забайкалье" существует с августа 2019 года, ее площадь составляет 5,3 млн га. В числе проектов, которые уже вошли в ТОР, освоение крупнейшего в России Удоканского месторождения меди на севере Забайкалья, Нойон-Тологойского месторождения полиметаллических руд, золоторудного месторождения Наседкино, строительство завода современного крупнопанельного домостроения.