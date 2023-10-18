Юань впервые стал второй мировой валютой в торговых расчетах через SWIFT

Первое место по-прежнему занимает доллар, третье место - евро, доля которого сократилась до 5,43% в сентябре против 6,43% в августе

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Доля юаня в международных расчетах увеличилась с 4,82% в августе 2023 года до 5,8% в сентябре, что является максимумом за последние пять лет, в течение которых ведется статистика. Так, юань обогнал евро и впервые стал второй основной валютой в торговле, следует из данных международной системы SWIFT.

Первое место по-прежнему занимает доллар - его доля в сентябре составила 84,15% против 83,95% месяцем ранее.

Третье место в рейтинге самых используемых валют в международных расчетах занимает евро, доля которого сократилась до 5,43% в сентябре против 6,43% в августе.

Далее идут японская иена, доля которой возросла с 1,28% до 1,4%, и саудовский риал с долей 0,56% в сентябре против 0,63% в августе.