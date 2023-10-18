Эксперт считает, что виноделов в России может стать в 2 раза больше к 2030 году

Включая небольшие фермерские хозяйства, к концу десятилетия число российских производителей вин может вырасти до 500, сказал руководитель лаборатории генетических технологий виноградарства и виноделия Курчатовского института Дмитрий Федосов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Количество российских производителей вин до 2030 года может вырасти вдвое - до 500 предприятий, включая небольшие фермерские хозяйства, считает начальник лаборатории генетических технологий виноградарства и виноделия Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Дмитрий Федосов.

Он отметил, что если 10 лет назад в России насчитывалось только 50 винодельческих предприятий, то сегодня их уже 250. В начале ноября представители отрасли примут участие во втором Российском винодельческом форуме в Москве, на котором Курчатовский институт организует лекторий об истории развития отрасли и исследованиях российских автохтонных сортов винограда.

"После выхода в 2019 году федерального закона ["О виноградарстве и виноделии в РФ"] в стране идет экспоненциальный рост. <…> Сейчас очень много малых [фермерских] хозяйств, которых раньше не было. Люди, у которых 1-2 га земли, выходят на рынок: на Кубани, в Крыму, ЛНР, Самаре, Приморском крае. <…> Это 10-12, иногда 50 тысяч бутылок с одного хозяйства в год", - сказал Федосов ТАСС в кулуарах международной конференции "Курчатовский геномный форум" ("КурчатовГенТех-2023").

Ученый напомнил, что процесс запуска винодельческого предприятия включает в себя продолжительный этап подготовки: виноградники начинают плодоносить через 3 года после посадки и дают качественное сырье, в среднем, через 5 лет.

"Сейчас в России очень много проектов на стадии закладки. Думаю, число [российских винодельческих предприятий] точно удвоится до 2030 года - до 500 [компаний]", - заключил Федосов.

О Курчатовском институте

НИЦ "Курчатовский институт", в числе прочих направлений научной деятельности, занимается исследованиями геномов винограда. Здесь создана крупнейшая база генетических данных о российских автохтонных сортах для развития отрасли.

Институт также является головной научной организацией научно-производственного центра по внедрению передовых научно-технических результатов в сельском хозяйстве, созданного в мае 2022 года. В состав объединения вошли исследовательские центры в этой сфере, в том числе Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия "Магарач", Первомайская селекционно-опытная станция сахарной свеклы, Северо-Кавказский научный центр садоводства, виноградарства и виноделия, а также Ростовский аграрный научный центр.

Ранее президент Курчатовского института Михаил Ковальчук заявил о том, что ученые центра создали вина "Курчатов" и "Александров" в честь академиков, 120-летие рождения которых отмечается в 2023 году. Сам институт празднует 80-летие.