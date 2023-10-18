В Намибии выразили заинтересованность в привлечении в энергетический сектор капитала из РФ

Правительство страны готовит пакет проектов, который будут предложен для участия международным инвесторам

КЕЙПТАУН, 18 октября. /ТАСС/. Серия открытий в Намибии за последние два года крупнейших на юге Африки нефтяных и газовых месторождений создает условия для создания в стране мощного энергетического сектора, который открыт для инвестиций из России. Об этом заявил ТАСС представитель делегации Намибии, которая прибыла в Кейптаун и участвует в работе Африканской энергетической недели.

"На атлантическом шельфе Намибии обнаружены значительные месторождения, содержащие до 11 млрд баррелей нефти, - отметил он. - Три месяца назад найдено крупное месторождение газа в континентальной части страны, его запасы оцениваются в 22,4 трлн кубических футов".

Собеседник агентства отметил, что правительство Намибии сейчас готовит пакет проектов, который будут предложен для участия международным инвесторам. "Мы заинтересованы в привлечении и российского капитала в развитие национального энергетического комплекса, - отметил он. - Мы также будем рады, если российские компании посчитают для себя возможным участвовать в разработках месторождений, учитывая особые отношения доверия между Москвой и Намибией, сложившиеся еще во время борьбы нашей страны за независимость".