Конгресс США просит Белый дом заблокировать доступ ХАМАС к криптовалюте

Тем самым конгрессмены хотят ограничить возможности финансирования атак на Израиль

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Более 100 членов Конгресса США обратились к администрации Джо Байдена с призывом заблокировать доступ к криптовалюте для радикального палестинского движения ХАМАС и группировки "Исламский джихад" с целью ограничения возможностей финансирования атак на Израиль. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Издание ссылается на лондонского провайдера анализа блокчейнов Elliptic и отмечает, что две группировки боевиков, в результате атак которых в этом месяце погибли более тысячи человек, "собрали более $130 млн в криптовалюте".

"Конгресс и нынешняя администрация должны принять решительные меры для тщательного устранения рисков незаконного использования криптовалюты, прежде чем будет профинансирована еще одна трагедия", - приводит газета выдержку из обращения, подписанного 105 конгрессменами. По мнению членов американского Конгресса, блокировка может "существенно ограничить незаконную криптовалютную деятельность и защитить национальную безопасность США и союзников".

Во вторник газета Financial Times сообщила, что с 7 октября израильские власти закрыли более 100 счетов крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance с целью прекращения финансирования ХАМАС. Согласно документам израильских правоохранительных органов, с которыми ознакомилась газета, за последнюю неделю во многих сообщениях в социальных сетях предлагались пожертвования в криптовалюте организациям, связанным с ХАМАС. С 7 октября было выявлено в общей сложности почти 150 инициатив, связанных с пожертвованиями этому радикальному палестинскому движению и другим группировкам.