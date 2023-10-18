Три новых парома планируют построить для калининградской линии к 2029 году

Морские перевозки по Балтике в Калининградскую область являются альтернативой сухопутной доставке грузов через территорию Евросоюза

КАЛИНИНГРАД, 18 октября. /ТАСС/. Три парома класса судов "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский" планируют построить для работы на линии по морским поставкам грузов в Калининградскую область к 2028 - 2029 году. Об этом сообщил журналистам губернатор Антон Алиханов.

"Мы надеемся на то, что все три парома будут построены, и мы сможем увидеть их на линии в ближайшие годы. Пока ориентировочно называются 2028 - 2029 год - это годы выхода на линию этих трех новых паромов", - сказал Алиханов.

Губернатор уточнил, что на встрече с заместителем председателя правительства - министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, обсуждались финансовые схемы реализации проекта, а также то, какие именно суда нужно строить. По его словам, скорее всего, это будут паромы, аналогичные паромам "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский", которые уже работают на линии Балтийск - Усть-Луга. Этот проект будет переработан, улучшен и полностью локализован в РФ. "Сейчас будет сформирован доклад президенту, и Владимир Владимирович уже примет решение относительно того, в какие сроки и где эти паромы будут строиться", - добавил губернатор.

Алиханов подчеркнул важность этого решения для региона. Из 24 судов, ведущих сейчас доставку грузов по морю в Калининград, только четыре являются полноценными железнодорожными паромами, отметил он. Это суда "Амбал", "Балтийск", "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский". При этом паромы "Амбал", "Балтийск", построенные в 1980-х годах, часто встают на ремонт. Для ритмичной работы паромной линии нужна их замена и строительство нового судна. Область, по словам губернатора, получила поддержку на федеральном уровне в этом вопросе.

Морские перевозки по Балтике в Калининградскую область являются альтернативой сухопутной доставке грузов через территорию Евросоюза, который ввел санкции против России. Санкции ограничивают сухопутный транзит ряда товаров - по железной дороге попавшие в санкционные списки грузы можно перевозить только по установленным Евросоюзом квотам, а на грузовиках такие товары запрещены к транспортировке.