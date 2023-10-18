В Туркмении заявили, что порт Туркменбаши на Каспии может стать трансконтинентальным узлом

Председатель Народного совета Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что страна готова "предоставить его мощности для использования в интересах партнеров"

АШХАБАД, 18 октября. /ТАСС/. Порт Туркменбаши на туркменском побережье Каспийского моря может стать трансконтинентальным логистическим узлом. Об этом заявил председатель Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

"Наши усилия направлены на полное раскрытие потенциала трансконтинентальных перевозок всеми видами транспорта, включая железные и автомобильные дороги, авиасообщения, создание логистических терминалов в узловых пунктах, одним их которых может стать международный морской порт Туркменбаши. Готовы предоставить его мощности для использования в интересах партнеров", - сказал он, выступая в Пекине на конференции высокого уровня по взаимосвязанности в рамках Третьего международного форума "Один пояс - один путь".

Бердымухамедов отметил, что Туркмения в настоящее время вместе с партнерами создает разветвленную сеть транспортной и логистической инфраструктуры комбинированного типа по линии Восток - Запад и Север - Юг.

В перспективе она будет включать в себя транзитные коридоры, выходящие на регионы Каспийского моря, Черноморского бассейна, Балтии. "Это представляется особенно актуальным в связи с реализацией в Туркменистане крупных национальных проектов в транспортной и коммуникационной сферах, в создании новой портовой инфраструктуры на Каспийском море", - отметил он.

По его словам, речь идет о транспортном коридоре из Китая через территорию Центральной Азии к туркменскому побережью Каспия, а также в Иран и на Ближний Восток. Также этот коридор может быть использован и в обратном направлении - в Азиатско-Тихоокеанский регион, страны Южной Азии.

Бердымухамедов также подчеркнул, что взаимосвязанность в экономике, международный обмен технологиями, опытом, навыками и методиками являются в настоящее время объективными тенденциями мирового развития. "Сегодня, на наш взгляд, востребовано понятие политической логистики. Вижу ее как многоуровневую систему взаимодействия государств, разделяющих представления и перспективы экономического развития и сотрудничества, свободного от политизации и идеологических клише, основанного на равенстве, взаимном уважении и учете интересов друг друга", - пояснил он.

С этой точки зрения, считает глава Народного совета, возрождение Великого шелкового пути отвечает представлениям Туркмении о будущем геоэкономического ландшафта Евразии и соответствует по содержанию инициативе Китая "Один пояс - один путь", где главными принципами выступают равноправие, учет и признание интересов партнеров, взаимная выгода, уважение многообразия культурных и духовных ценностей.