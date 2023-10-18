В Ливии намерены выдавать лицензии зарубежным компаниям на добычу нефти и газа

Представитель Национальной нефтяной корпорации заявил, что "цель состоит в том, чтобы добиться увеличения добычи"

КЕЙПТАУН, 18 октября. /ТАСС/. Ливия в предстоящем 2024 году впервые за два десятилетия выставит на международный аукцион лицензии на разработку на своей территории нефти и газа. Об этом объявлено на проходящей в южноафриканском Кейптауне Африканской энергетической неделе.

"Восстановление нефтяного и газового сектора Ливии достигло такого уровня, когда мы можем предложить иностранным инвесторам интересные проекты для совместного участия, - заявил представитель ливийской Национальной нефтяной корпорации. - Мы планируем открыть в 2024 году для иностранных инвесторов ряд перспективных районов с точки зрения добычи нефти и газа. Наша цель состоит в том, чтобы добиться увеличения добычи нефти в стране до 2 млн баррелей в сутки в течение ближайших трех лет". В минувшем августе Ливия добывала в сутки 1,15 млн баррелей нефти.

В беседе с корреспондентом ТАСС член делегации Ливии назвал важным достижением открытие минувшей весной совместно с российской компанией "Татнефть" нового месторождения нефти в районе Гадамис. "Это стало важным сигналом для мировых рынков о том, что ситуация в нефтяном секторе Ливии стабилизировалась и наиболее уверенные в своих силах зарубежные компании уже успешно в нем работают", - заметил он. Собеседник ТАСС выразил надежду, что столь успешное сотрудничество с Россией будет продолжено и расширено.