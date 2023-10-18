Минтруд предложил штраф до 10 тыс. рублей за несоблюдение квоты по найму инвалидов

В ведомстве напомнили, что сейчас размер квоты устанавливается региональным законодательством с учетом ситуации на рынке труда

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Минтруд России предложил установить для работодателей ответственность в виде административного штрафа в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей за неисполнение квоты по приему на работу инвалидов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"Минтруд России предложил установить ответственность работодателей за неисполнение квоты для приема на работу инвалидов. Соответствующий законопроект с изменениями в КоАП представлен на общественное обсуждение. Сейчас, согласно поправкам в закон о занятости, квота по трудоустройству граждан с инвалидностью считается выполненной только после фактического трудоустройства, а не просто по факту создания такого рабочего места в штатном расписании", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для усиления выполнения этой нормы работодателями Минтруд разработал соответствующие поправки в КоАП. Так, ответственность для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей предлагается установить в виде административного штрафа от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. По планам федеральный закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

В Минтруде напомнили, что сейчас размер квоты устанавливается региональным законодательством с учетом ситуации на рынке труда. В частности, если в организации трудятся более 100 человек, то квота составляет от 2% до 4% от среднесписочной численности работников, если от 35 до 100 человек - не более 3%.

В среднесписочную численность не включаются работники, условия труда которых отнесены к вредным или опасным по результатам специальной оценки. Если у работодателя нет возможности трудоустроить человека с инвалидностью в своей организации, это можно сделать в любой другой компании в рамках заключенного соглашения. То есть работодатель может профинансировать создание рабочих мест в другой организации в рамках выполнения своей квоты.