В РЭА Минэнерго заявили, что Россия обеспечивает 75% объема мирового экспорта АЭС

Глава Российс агентства Алексей Кулапин заявил, что увеличение числа зарубежных проектов происходит в том числе и благодаря параметру безопасности

БАНГКОК, 18 октября. /ТАСС/. Россия обеспечивает 75% объема мирового экспорта АЭС, формируя в странах своего присутствия инфраструктуру атомной энергетики. Об этом заявил генеральный директор Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго РФ Алексей Кулапин в ходе проходящей в Бангкоке Азиатско-Тихоокеанской энергетической недели под эгидой Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

"Предполагается дальнейшее развитие низкоэмиссионной генерации на основе атомной энергии и гидроэнергетики. Мы также активно сотрудничаем с другими странами по вопросу расширения использования атомной энергии. В целом Россия обеспечивает 75% объема мирового экспорта АЭС. Увеличение числа зарубежных проектов происходит в том числе и благодаря параметру безопасности. За последние 25 лет на российских АЭС не зафиксировано ни одного серьезного нарушения безопасности, при этом одно из главных конкурентных преимуществ России в сфере развития атомной энергетики за рубежом состоит в комплексном, системном подходе. Российские специалисты обеспечивают не только строительство станций, но и подготовку профильных кадров, поддержку технического обслуживания. По сути, формируют в странах своего присутствия новую отрасль", - сказал он.

В рамках Азиатско-Тихоокеанской энергетической недели в штаб-квартире ЭСКАТО в Бангкоке состоялся круглый стол под названием "Партнерство в продвижении устойчивой энергетики: регионы России и бизнес (ЦУР 7)" с участием представителей российских государственных ведомств и компаний.