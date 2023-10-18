В Москве учредили новую награду для промышленников

В частности, почетный знак "Заслуженный промышленник города Москвы" будут вручать за повышение эффективности предприятий города и разработку новых видов продукции

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы поддержали инициативу об учреждении новой награды - почетного знака "Заслуженный промышленник города Москвы". Соответствующее решение было принято на пленарном заседании столичного парламента.

"Данное решение направлено на расширение форм поощрения работников промышленности и тех, кто занимается внедрением рационализаторской и инновационной деятельности. Также оно нацелено на привлечение новых высококвалифицированных специалистов, сохранение трудовых традиций, развитие института наставничества на производстве", - прокомментировал ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он уточнил, что сейчас формой поощрения в этой сфере является присвоение почетного звания "Почетный работник промышленности города Москвы", при этом динамичное развитие отрасли, создание новых высокотехнологичных производств и направлений, таких как фотоника, квантовые технологии, беспилотные системы, по его словам, "требуют актуализации и расширения механизмов и видов поощрения".

"Учреждение новой награды - одна из системных мер поддержки и признания заслуг москвичей перед городом. Почетный знак "Заслуженный промышленник города Москвы" будет вручаться за повышение эффективности столичных предприятий, разработку новых видов продукции, поддержку импортозамещения, подготовку кадров и другие личные заслуги", - добавил спикер.