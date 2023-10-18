ЦРПТ продлевает программы поддержки для пивоваров до 1 ноября

В программы включены решения для алюминиевых банок, маркировка которых начнется в январе 2024 года

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки "Честный знак") продлевает свои программы поддержки для пивоваров до 1 ноября. В программы включены решения для алюминиевых банок, маркировка которых начнется с 15 января 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе ЦРПТ.

"Розлив пива и слабоалкогольных напитков в алюминиевые банки осуществляет порядка 13% производителей. Несмотря на то, что впереди уже третий этап маркировки, еще не все участники рынка произвели техническое оснащение своих производств оборудованием для маркировки этого типа упаковки - банки. Программы поддержки ЦРПТ пользуются активной популярностью у пивоваров - мы получили уже более 450 заявок за все время - поэтому было принято положительное решение об их продлении до 1 ноября", - рассказали в ЦРПТ.

В документе указано, что продлена программа рассрочки на оборудование для всех производителей пивоваренной продукции. Беспроцентная рассрочка рассчитана на три года, в первый год оплата не требуется. Вторая программа на выбор - компенсация 50% затрат на оборудование для маркировки пивоваренной продукции. Для участия компания должна соответствовать критериям ЦРПТ. Также для всех производителей слабоалкогольной продукции доступна поставка расходных материалов для маркировки по выгодным условиям.

В пресс-службе уточнили, что обработка заявок и поставка оборудования может занимать более двух недель.

Мнение бизнеса

Новый производственный процесс требует подготовки и тестирования, поэтому планируется завершить весь цикл работ по оснащению до декабря, отметил директор "ПКФ Инавтоматика" Алексей Гурдюмов. Компания занимается разработкой оборудования для автоматизации промышленных предприятий и маркировки продукции. "Мы придерживаемся индивидуального подхода для оснащения линий маркировочным оборудованием, ведь у каждого производства есть свои особенности в технологических процессах", - сказал Гурдюмов.

Директор мини пивоварни из Ростовской области ООО "ДСС" (Пражская пивоварня) Игорь Бачков отметил, что они уже воспользовались 50% скидкой от ЦРПТ на стеклянную тару. "Решили воспользоваться скидкой повторно и приобрести оборудование для новой автоматической линии, чтобы адаптировать затраты. В ближайшее время ожидаем оборудование, будем проводить тестовые запуски и отлаживать процесс нанесения кодов маркировки в новом режиме", - добавил он.

Закупка оборудования для маркировки по программе поддержки была сделана заранее, рассказал исполнительный директор семейной пивоварни в Самарской области ООО "Золотой хмель" Егор Худанов. "Впереди еще дооснащение линий и интеграция оборудования с нашими системами. Тестовый запуск по маркировке алюминиевой банки планируем провести в ближайшее время, чтобы успеть отладить производственные процессы", - подчеркнул Худанов.

О маркировке

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, БАДы, антисептики, медизделия, кресла-коляски, сладкие напитки. В настоящее время проводится эксперимент по маркировке икры.