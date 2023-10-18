Бывший завод TotalEnergies перезапустил производство моторных масел под брендом Lemarc

Новым владельцем завода в Калужской области стала компания ООО "Топ лубрикантс"

ВОРСИНО /Калужская область/, 18 октября. /ТАСС/. Завод смазочных материалов в Калужской области, переданный французской TotalEnergies российскому менеджменту, перезапустил производство под брендом Lemarc, передает корреспондент ТАСС.

Новым владельцем завода стала компания ООО "Топ лубрикантс".

Как уточняется в презентации, продемонстрированной в ходе церемонии запуска производства, продукция Lemarc уже доступна по всей России и странам СНГ. В ближайшие 3 года объем производства масел на заводе планируется довести до 75 тыс. тонн в год. При этом компания, управляющая заводом, также рассчитывает расширить в будущем производство до 110 тыс. тонн.

Резервуарный парк завода составляет 8 тыс. тонн с потенциалом расширения до 12 тыс. тонн.

В 2022 году французская компания TotalEnergies объявила о постепенном сворачивании деятельности в России, в том числе по нефтяным (Харьягинское СРП) и газовым (Термокарстовое месторождение) активам, а также законсервировала производство на заводе.

В начале марта 2023 года TotalEnergies передала российскому менеджменту завод по производству смазочных материалов в Калужской области, который запустила в 2018 году. Тогда сообщалось, что его мощность составляет 40 тыс. тонн в год с возможностью увеличения до 75 тыс. тонн в год. Объем инвестиций в проект - $50 млн.