Чехия до 2030 года увеличит до 30% долю энергии из возобновляемых источников

Поставленных целей руководство республики планирует добиться в основном за счет развития сети электростанций, перерабатывающих ветряную и солнечную энергию

ПРАГА, 18 октября. /ТАСС/. Чехия планирует до 2030 года увеличить долю получаемой из возобновляемых источников энергии с нынешних 18% до 30%. Об этом сообщило Чешское телевидение со ссылкой на министра промышленности и торговли Чехии Йозефа Сикелу.

Увеличение объема энергии, получаемой из возобновляемых источников, предусматривает национальный план климатических и энергетических целей страны до 2030 года, одобренный правительством и направляемый Еврокомиссии.

Поставленных целей власти намерены добиться в основном за счет развития сети электростанций, перерабатывающих ветряную и солнечную энергию. Упор делается также на увеличение мощностей двух действующих в республике АЭС - "Темелин" и "Дукованы".

После 2030 года в стране планируется возвести четыре новых энергоблока на АЭС. Кроме того, в правительственном плане подтверждено намерение республики до 2033 года отказаться от использования угля в качестве сырья для получения энергии.