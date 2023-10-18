В Москве число субъектов МСП впервые может достичь 1 млн в 2026 году

Глава ТПП РФ Сергей Катырин связывает устойчивую динамику регистраций бизнеса с развитием комплекса мер поддержки со стороны властей столицы

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Москве впервые может достичь 1 млн в 2026 году при сохранении текущих темпов регистрации бизнеса в столице. Об этом сообщил ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

"На текущий месяц количество малых и средних предприятий, зарегистрированных в Москве, составляет 846,2 тыс. субъектов. В среднем с 2020 года наблюдается стабильный прирост числа предприятий в российской столице на 45-50 тыс. ежегодно - с учетом открытий и закрытий. При сохранении такой динамики и экономических условий мы ожидаем, что в этом сегменте будет насчитываться около 1 млн компаний уже в 2026 году", - сказал он.

Катырин связывает устойчивую динамику регистраций бизнеса в Москве с развитием комплекса мер поддержки со стороны властей столицы. Они включают в себя льготные кредиты на развитие дела, субсидии, гранты, поручительства, широкую инфраструктуру нефинансовых мер, электронные и консультационные сервисы.

По его словам, столичный бизнес занят преимущественно в торговле и услугах, инновационной деятельности, IT-отрасли и в сфере производства.

"Среднесписочная численность работников, занятых в столичных МСП, сейчас составляет почти 2,27 млн человек. В прошлом году на 10 октября их численность была на уровне 2,13 млн", - добавил глава ТПП РФ.