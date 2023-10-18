18 октября, 12:52

Нижегородская область ожидает рост пассажиропотока водного транспорта в два раза

В 2023 году планируется перевезти 80 тыс. пассажиров

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Власти Нижегородской области ожидают рост пассажиропотока водного транспорта почти в два раза - с 80 тыс. до 150 тыс. человек. Об этом сообщил и.о. министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев.

"В следующем году с учетом того, что у нас встают на крыло еще три [судна] "Метеора", мы планируем превысить цифру в 150 тыс. пассажиров. По 20 маршрутам от Рыбинска до Ульяновска", - сказал он в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по вопросу развития национального туристского маршрута "Великий Волжский путь".

Он отметил, что в этом году планируется перевезти 80 тыс. пассажиров, что в 30 раз больше, чем в 2019 году - 2,6 тыс.

Саватеев добавил, что первое приобретенное Нижегородской областью судно на подводных крыльях "Метеор" отправится в рейс из областного центра в Казань 21 октября.

В июне 2023 года президент РФ Владимир Путин поставил задачу развития водного пассажирского транспорта для перевозок не только между регионами, но и между соседними населенными пунктами, внутри городов. 

Теги:
РоссияНижегородская область
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