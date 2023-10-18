В ЦБ Греции считают, что конфликт на Ближнем Востоке может привести к стагфляции

По словам Янниса Стурнараса, экономика валютного союза уже находится "в критической точке"

ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Рост цен на энергоносители из-за обострения конфликта между Израилем и ХАМАС на Ближнем Востоке может привести к стагфляции в еврозоне. Такое мнение выразил управляющий Банка Греции Яннис Стурнарас в интервью британской газете Financial Times.

"Принимая во внимание тот факт, что еврозона продолжает оставаться крупным нетто-импортером энергоносителей, это [конфликт], вероятно, приведет к стагфляционным последствиям", - сказал он. По мнению эксперта, экономика валютного союза уже находится "в критической точке", а политика увеличения процентных ставок, которая ранее помогала бороться с инфляцией, "становится все менее эффективной". "Если мы продолжим повышать процентные ставки, возникнет риск что-то сломать", - указал он.

Кроме того, ситуацию обостряет "гуманитарный кризис в секторе Газа", который может спровоцировать новую волну миграции беженцев в Европу. Это станет "серьезной экономической и социальной проблемой" для стран Евросоюза, добавил Стурнарас.

Как отмечает издание, конфликт между Израилем и ХАМАС уже вызвал рост цен на энергоносители. На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке участники управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) проведут заседание органа в Афинах на следующей неделе. Ожидается, что встреча не приведет к изменению процентной ставки регулятора.

Ранее ЕЦБ поднял базовую ставку с рекордно низкого уровня (-0,5%) до рекордно высокого (4%), чтобы справиться с "самым большим всплеском инфляции за последнее поколение". При этом инфляция в еврозоне по-прежнему превышает двухпроцентный целевой показатель регулятора "более чем в два раза", отмечает издание.