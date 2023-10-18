Более 3 млрд рублей вложат в развитие производства кофе в Подольске

Общая мощность комплекса превысит 45 т кофе в сутки

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Строительство производственных корпусов и складских помещений в рамках реализации проекта по созданию производства кофе началось в городском округе Подольск. Инвестиции в проект составят более 3 млрд рублей, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"На участке в 5 га поэтапно будут возведены несколько производственных корпусов и складских помещений. Планируется строительство двух заводов по обжарке и упаковке зернового и молотого кофе, а также по производству сублимированного кофе. Общая мощность составит более 45 т кофе в сутки. Инвестиции, вложенные в строительство, составят более 3 млрд рублей", - привели в тексте слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.

Отмечается, что проект реализуется компанией "Арабика" на территории городского округа Подольск. Планируется, что полностью новый комплекс по производству кофе будет введен в эксплуатацию к 2030 году. Его открытие позволит создать более 250 рабочих мест.