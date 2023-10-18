В Литве попросили ЕК оценить ситуацию с принудительным взносом на оборону

В ассоциация банков республики отметили, что "никакой другой сектор экономики, кроме финансового, не был затронут взносом солидарности, что извращает конкуренцию"

ВИЛЬНЮС, 18 октября. /ТАСС/. Коммерческие банки Литвы ожидают решения Еврокомиссии по поводу введенного правительством принудительного взноса солидарности для увеличения ассигнований на оборонные нужды. Об этом сообщила ассоциация банков республики.

"Никакой другой сектор экономики, кроме финансового, не был затронут взносом солидарности, что извращает конкуренцию. Мы вынуждены были обратиться за оценкой ситуации в Еврокомиссию и ждем ее выводов", - заявила журналистам президент ассоциации Эйвиле Чипкуте.

По ее словам, Еврокомиссия сообщила, что жалоба литовских комбанков принята и находится на рассмотрении. "В ближайшее время Еврокомиссия обратится к правительству за разъяснениями по поводу несправедливого дополнительного налогообложения банков", - сказала Чипкуте.

Взнос солидарности был введен с учетом ожидаемого в 2023 году значительного (до €1 млрд) роста прибыли работающих в стране коммерческих банков. Он является временной мерой, введенной на три года, и предусмотрен в размере 60% полученных доходов от процентов по вкладам, если они на 50% превышают среднюю норму этого показателя за последние четыре года. Как пояснял Минфин, взнос собирается с финансовых учреждений, сумма вкладов в которых на 31 декабря 2022 года была не менее €400 млн. Весь взнос за 2023 год коммерческие банки должны внести до 15 июня 2024 года.

Согласно прогнозу, сумма взноса солидарности за три года, на которые он вводится, составит €410 млн. Стоимость мероприятий по укреплению безопасности, на финансирование которых будут направляться эти средства, оценивается в €963 млн.